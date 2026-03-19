Léa, une scientifique, est assassinée après avoir découvert des anomalies au sein de Meditex, une structure pharmaceutique de renom. Ce meurtre déclenche une enquête qui révèle un complot international né dans les années 1950. Pendant ce temps, une organisation secrète cherche à instaurer une dictature invisible : le Dominatio animarum, orchestrant des événements mondiaux pour supprimer le libre arbitre et asservir les peuples. Dans cette lutte contre une puissance qui contrôle déjà les esprits, personne n'en sortira indemne.