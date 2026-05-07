Pierre, feuille, ciseaux

Et si la nature devenait le plus beau des ateliers créatifs ? Ce livre invite à glaner au fil des saisons écorces, mousses, feuilles, plumes ou branchages pour créer avec les enfants un calendrier des fleurs sauvages, une couronne de moisson, un vase des prés ou un hérisson moussu. Près de 50 créations poétiques à réaliser en famille, au plus près de la nature. 50 créations poétiques à partir des écorces, feuilles, fleurs, plumes ou branchages glanés dans la nature Calendrier de fleurs sauvages, couronne de moisson, vase des prés ou hérisson moussu... Et si la nature devenait le plus beau des ateliers créatifs ? Enfilons nos bottes et partons en famille se remplir les poches de petits trésors pour créer des oeuvres d'art. Ce livre rassemble près de 50 créations poétiques à réaliser avec des feuilles, fleurs, branchages, plumes, mousses ou coquillages... Classées par saison, toutes les activités créatives sont expliquées pas à pas et accessibles dès 4 ans. Des modèles réutilisables prêts à être imprimés, décalqués ou recopiés facilitent la réalisation des projets.