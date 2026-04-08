La mort n'est pas la fin de notre existence

Et si notre conscience existait au-delà du corps et persistait après la mort ? Le docteur Manuel Sans Segarra, prestigieux chirurgien, est pionnier dans la recherche sur la Supraconscience : une conscience individuelle, capable de transcender le corps et l'esprit et de survivre à la mort physique. Avec le journaliste et entrepreneur Juan Carlos Cebrián, il explore les expériences de mort imminente depuis une perspective scientifique et démontre, chapitre après chapitre, l'existence de cette Supraconscience, quitte à bouleverser profondément nos certitudes. Au travers de cas documentés et en s'appuyant sur la physique quantique, ce livre offre une nouvelle compréhension de la conscience et de la vie après la mort, défiant les conceptions traditionnelles de l'existence. Un guide, à la croisée de la science et de la spiritualité, qui propose une réflexion profonde sur le sens de la vie, de la mort et de la conscience pour dépasser nos peurs et réfléchir à notre propre vie. Le Dr Manuel Sans Segarra est un chirurgien espagnol spécialisé en chirurgie générale et digestive. D'abord convaincu que la vie s'arrête après la mort du corps, il observe des phénomènes extraordinaires durant sa pratique médicale et se consacre alors à la recherche sur la Supraconscience et sur les expériences de mort imminente (EMI). Fort d'une carrière hospitalière reconnue et d'une grande rigueur scientifique, il partage aujourd'hui ses découvertes à travers des conférences, des livres et des contenus sur les réseaux sociaux, où il est suivi par 2, 7 millions de personnes.