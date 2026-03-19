Ebranlée par une rencontre fortuite qui place entre ses mains Que ma joie demeure de Jean Giono, Aude voit vaciller les certitudes d'une existence trop étroite. Sous la pluie parisienne, elle se réfugie dans un modeste bistrot. Là, une question, lancée presque au hasard par Clément, fait basculer son monde : "Que savez-vous de la joie ? " Il n'en faut pas davantage pour qu'elle rompe avec sa morne vie citadine et choisisse l'inconnu. Direction la haute montagne, un alpage vibrant encore du passage des troupeaux, saturé d'odeurs d'herbe broutée et de fleurs piétinées. Là, au coeur d'une nature âpre et souveraine, Aude entreprend de se réinventer. Y découvrira-t-elle enfin la joie ?