A Choizon, deux meurtres et un suicide secouent la ville, tous liés par des poèmes laissés près des victimes. Le commandant Duval, chargé de l'enquête, découvre ces vers célèbres qui semblent révéler qu'un tueur en série au goût littéraire sévit. Parmi les suspects, Arthur, un patient de l'hôpital psychiatrique, et Jérôme Berland, un chirurgien ayant abandonné sa famille pour des causes incertaines, s'avèrent intrigants. Mais c'est dans les secrets d'un bar et des relations obscures que Duval cherche la vérité, explorant les âmes torturées de ceux qui l'entourent. Dans cette quête, des réalités bien sombres se dissimulent au-delà de la peau.