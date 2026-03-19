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Arthur

Quart Najes-Jacembel

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A Choizon, deux meurtres et un suicide secouent la ville, tous liés par des poèmes laissés près des victimes. Le commandant Duval, chargé de l'enquête, découvre ces vers célèbres qui semblent révéler qu'un tueur en série au goût littéraire sévit. Parmi les suspects, Arthur, un patient de l'hôpital psychiatrique, et Jérôme Berland, un chirurgien ayant abandonné sa famille pour des causes incertaines, s'avèrent intrigants. Mais c'est dans les secrets d'un bar et des relations obscures que Duval cherche la vérité, explorant les âmes torturées de ceux qui l'entourent. Dans cette quête, des réalités bien sombres se dissimulent au-delà de la peau.

Par Quart Najes-Jacembel
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Quart Najes-Jacembel

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Romans policiers

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Arthur

Quart Najes-Jacembel

Paru le 19/03/2026

264 pages

Le Lys Bleu

23,00 €

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