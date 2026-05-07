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#Roman francophone

Faim de loup

Ingeborg Arvola

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Une mère prête à tout pour sauver les siens dans un hiver sans merci. 1860. La famine fait rage en Finlande. Brita Caisa s'enfonce avec les siens dans la forêt enneigée et trouve refuge dans une hutte loin de tout où elle met au monde une petite fille. Cette année-là, il neige en été, les récoltes pourrissent dans les champs, les loups rôdent. Sans ressources, Brita Caisa lutte de toutes ses forces pour la survie du clan familial, arrachant à mains nues l'écorce des arbres pour nourrir ses enfants qui n'ont plus que la peau sur les os. Jour après jour, Mikko part chasser, mais ses pièges restent désespérément vides. Doivent-ils quitter la forêt pour avoir une chance de survivre ou rester pour y mourir ensemble ? Dans un style dépouillé, ce roman poignant célèbre le courage d'une femme qui ne renonce devant rien. " Avec la puissance évocatrice qu'on lui connaît, Ingeborg Arvola nous entraîne aux extrêmes limites de l'existence. Cette trilogie magistrale s'achève comme toutes les grandes histoires d'amour : tragiquement. " - Dagsavisen " Ce dernier opus est un formidable roman de survie. " - Dag og tid Premier tome de la trilogie récompensé par le Prix Brage

Par Ingeborg Arvola
Chez Editions Paulsen

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Auteur

Ingeborg Arvola

Editeur

Editions Paulsen

Genre

XIXe siècle

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Faim de loup

Ingeborg Arvola trad. Hélène Hervieu

Paru le 07/05/2026

350 pages

Editions Paulsen

22,00 €

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