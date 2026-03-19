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La Reine des Vents

Ziad Arfa

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Née dans la poussière des quais, Nassima grandit parmi les cordages, les cris des marins et les rêves interdits. Dans ce monde d'hommes où son avenir semble déjà tracé, elle refuse de se soumettre. Pour survivre, elle se déguise ; pour apprendre, elle s'efface ; pour exister, elle lutte. De l'enfant invisible à la corsaire redoutée, son destin se forge au coeur des tempêtes et des trahisons. Cet ouvrage retrace l'ascension d'une femme qui choisit la liberté à tout prix, devenant une légende là où son nom restait ignoré.

Par Ziad Arfa
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Ziad Arfa

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Romans historiques

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La Reine des Vents

Ziad Arfa

Paru le 19/03/2026

252 pages

Le Lys Bleu

23,00 €

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