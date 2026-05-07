Le gardien de la colline aux cerisiers

Inspiré d'une histoire vraie, ce roman est une ode à la halte et au sens qu'on trouve chemin faisant. A l'approche des jeux olympiques de 1912, l'empereur Mutsuhito, désireux de renforcer ses relations diplomatiques avec l'Occident, a besoin d'athlètes pour défendre les couleurs du Japon. Tous les jours, à l'aube, le jeune Shizo Kanakuri parcourt les versants boisés qui bordent la demeure de ses parents. C'est ainsi que ce coureur solitaire se sent vivant et éprouve les bienfaits de la nature. Sa foulée remarquable et l'étrange grâce avec laquelle il court retiennent l'attention d'un entraîneur qui le prépare au marathon des jeux olympiques de Stockholm. Alors que les sportifs japonais sont rares à s'illustrer dans la pratique des sports occidentaux, Shizo est le favori de l'épreuve. Pourtant, à sept kilomètres de la ligne d'arrivée, il se volatilise. Une singulière fugue qui fait dévier le cours de son destin. Il lui faudra 54 ans, 8 mois, 6 jours, 5 heures, 32 minutes et 20 secondes pour venir à bout de son marathon. Un détour qui lui permettra de trouver un sens à sa vie. " Délicat et profond, un formidable roman picaresque inspiré de faits réels. " Corriere della Sera " Le roman de Faggiani possède le don rare d'envoûter le lecteur dès les premières pages comme une fable sur les caprices du destin. " La Stampa " La biographie romancée de Faggiani exalte notre vie spirituelle, célèbre la course à pied comme une forme de prière et invite à un mysticisme de la nature. " La Repubblica " Faggiani parvient à saisir l'instant et à le faire éclore, créant ainsi une littérature de la nature où se mêlent l'infiniment petit et l'infiniment grand. " Il Foglio " La sérénité et la beauté qui émanent de la prose de Faggiani, ravivent à chaque page notre désir de contempler la nature. " Luca Mercalli Prix Biblioteche di Roma 2019 Première sélection du Prix Bancarella 2020