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Méditations sur la divine liturgie

Nicolas Gogol

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"L'action de la divine liturgie sur l'âme est grande : elle s'exerce publiquement, devant les yeux de tous, à la face de l'univers entier et pourtant secrètement. Pourvu que le fidèle suive avec révérence et zèle chacun des actes de la liturgie, pourvu qu'il soit réceptif aux appels du diacre, son âme en sera élevée, les commandements du Christ lui deviendront faciles à exécuter, le joug du Christ lui sera doux et son poids léger". Cet extrait résume bien l'esprit de ce témoignage, unique en son genre, d'un des plus grands noms de la littérature russe. Grâce à son style assuré, sa spiritualité affirmée et sa sensibilité aiguisée, Nicolas Gogol fait entrer le lecteur dans le mystère de la foi. Pour cela, pas à pas, en fin observateur et en pédagogue avisé, l'écrivain détaille chaque étape de cette divine liturgie riche de symboles, celle dite de saint Jean Chrysostome. Il en décrit les gestes, en explique le sens, nous en fait goûter la profondeur et la beauté. Cette présente édition, reprise de celle parue en 1952 chez Desclée de Brouwer, conserve la présentation très éclairante de Pierre Pascal (1890-1983), philologue, historien, professeur à la Sorbonne, sur le sens de l'engagement chrétien de Nicolas Gogol.

Par Nicolas Gogol
Chez Desclée de Brouwer

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Auteur

Nicolas Gogol

Editeur

Desclée de Brouwer

Genre

Prière et spiritualité

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Méditations sur la divine liturgie

Nicolas Gogol trad. Victor Balalaeff

Paru le 08/04/2026

132 pages

Desclée de Brouwer

13,90 €

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Scannez le code barre 9782220099576
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