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Le partage du regard

Abder Zegout

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Dans ce nouvel opus, l'auteur nous invite à explorer ses émotions face aux incertitudes d'un monde où se mêlent les traditions d'une riche culture kabyle et un modernisme inévitable. Mais la poésie et l'amour sont toujours là... Ce recueil met en valeur les écrivains qui ont tracé sa route, ainsi que la graphie élaborée de l'écriture berbère. "Minuit, les lumières éteintes, le chat, animal doux, les yeux ouverts, le jeu du dormeur averti, et le silence du moment... Il suffit de quelques caresses, et le reste n'est qu'une pièce de théâtre." (L'amour du chat).

Par Abder Zegout
Chez Les Impliqués

|

Auteur

Abder Zegout

Editeur

Les Impliqués

Genre

Poésie

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Le partage du regard

Abder Zegout

Paru le 19/03/2026

156 pages

Les Impliqués

18,00 €

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Scannez le code barre 9791042815448
9791042815448
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