Le partage du regard

Dans ce nouvel opus, l'auteur nous invite à explorer ses émotions face aux incertitudes d'un monde où se mêlent les traditions d'une riche culture kabyle et un modernisme inévitable. Mais la poésie et l'amour sont toujours là... Ce recueil met en valeur les écrivains qui ont tracé sa route, ainsi que la graphie élaborée de l'écriture berbère. "Minuit, les lumières éteintes, le chat, animal doux, les yeux ouverts, le jeu du dormeur averti, et le silence du moment... Il suffit de quelques caresses, et le reste n'est qu'une pièce de théâtre." (L'amour du chat).