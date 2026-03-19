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L'écho de la congolite

Jessica Elonguert

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Entre Brazzaville et Kinshasa, deux rives se font face, un fleuve les relie, une mémoire les unit. L'écho de la Congolité explore une identité plurielle et transfrontalière dans l'appartenance culturelle, historique et humaine. L'ouvrage interroge ce que signifie "être Congolais " aujourd'hui, ici, ailleurs, et partout à la fois. Jessica Elonguert défend une conviction forte : les enfants de la diaspora, où qu'ils naissent, ne peuvent se nier. La reconnaissance assumée des identités multiples n'est pas une fracture, mais une richesse et un levier de coopération entre les pays d'origine et les pays d'appartenance. Face à la montée des discours racistes et des replis identitaires qui fragilisent le pacte républicain, ce livre questionne l'appartenance, le vivre-ensemble et les héritages diasporiques. La Congolité devient alors un espace de dialogue, de circulation des savoirs, des cultures et des engagements. Nourri par un parcours traversé par la Côte d'Ivoire, le Congo, Cuba et l'Europe, par des influences religieuses, politiques et culturelles diverses, L'écho de la Congolité est un essai engagé et intime, invitant à penser l'identité comme une force en mouvement, au service d'un avenir plus juste et coopératif.

Par Jessica Elonguert
Chez Les Impliqués

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Auteur

Jessica Elonguert

Editeur

Les Impliqués

Genre

Sociologie

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L'écho de la congolite

Jessica Elonguert

Paru le 19/03/2026

130 pages

Les Impliqués

15,00 €

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Scannez le code barre 9791042814663
9791042814663
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