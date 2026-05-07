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#Roman francophone

La Tombe du cheval

Georges Peignard

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Dans un espace hors temps, entre les deux Corée, Georges Peignard déploie un roman virtuose qui explore notre rapport au passé et tisse une amitié entre deux femmes bouleversante de justesse. Une archéologue en fin de carrière se rend à la frontière entre les deux Corées pour sa dernière mission. Là-bas, au pied des ruines d'une forteresse, elle entame les fouilles d'une sépulture. Celle d'un cheval, sous les restes duquel elle va chercher, jour après jour, les traces du cavalier. Mais bientôt, cette quête intime et hors du temps est interrompue par l'arrivée d'une jeune femme qui vient bousculer ce qui ne devait être qu'une dernière fouille et entraînera l'archéologue sur des chemins insoupçonnés. Dans ce nouveau roman, Georges Peignard tisse une amitié entre deux femmes que tout oppose, réunies à la frontière de leur destin.

Par Georges Peignard
Chez Le Tripode Editions

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Auteur

Georges Peignard

Editeur

Le Tripode Editions

Genre

Littérature française

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La Tombe du cheval

Georges Peignard

Paru le 07/05/2026

128 pages

Le Tripode Editions

17,00 €

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Scannez le code barre 9782370555076
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