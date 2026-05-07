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#Roman francophone

Le jour zéro

Hadrien Klent

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Zéro wifi , zéro ordi : et si c'était une bonne nouvelle ? A la suite d'une tempête solaire hors norme, tous les appareils électroniques de la planète ont grillé. Du jour au lendemain, l'humanité se retrouve privée d'ordinateurs, de téléphones mais aussi de tous les autres appareils disposant d'une carte à puce : télévisions, frigidaires, ascenseurs, voitures, trains, radios... plus rien ne fonctionne. Partout en France, des personnes se regroupent, s'entraident. Tandis que certaines font tout pour revenir au plus vite au monde d'avant, d'autres se saisissent de cet événement sans précédent pour interroger notre société. A l'échelon local comme à la tête de l'Etat, la même question revient : et si c'était l'occasion inespérée de nous réinventer ? Auteur de Paresse pour tous et de La Vie est à nous , Hadrien Klent déploie des utopies réalistes, véritables boîtes à outils pour une société nouvelle. Dans son roman La Grande panne , il imaginait déjà une France mise à l'arrêt. Avec Le Jour zéro , il va plus loin encore, en donnant vie à l'un des pires cauchemars de nos sociétés ultraconnectées, pour mieux nous entraîner dans la construction collective et joyeuse du monde d'après.

Par Hadrien Klent
Chez Le Tripode Editions

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Auteur

Hadrien Klent

Editeur

Le Tripode Editions

Genre

Littérature française

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Le jour zéro

Hadrien Klent

Paru le 07/05/2026

408 pages

Le Tripode Editions

21,00 €

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