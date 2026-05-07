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La tour des damnés

Brian Aldiss, Dominique Bellec

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En 1968, Brian Aldiss imagine une expérience humaine sans précédent pour mesurer les effets de la surpopulation. Début du XXIe siècle, la Terre a résolu ses problèmes de surpopulation et de famines. Et tout irait parfaitement, s'il n'y avait la Tour. En 1975, 1 500 volontaires y ont été introduits afin d'étudier le comportement d'individus soumis au confinement. Trente ans plus tard, 75000 personnes pullulent à l'intérieur. Le conditionnement a si bien fonctionné que personne ne semble vouloir sortir, ni même imaginer qu'une autre réalité soit possible.

Par Brian Aldiss, Dominique Bellec
Chez Le Passager Clandestin

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Auteur

Brian Aldiss, Dominique Bellec

Editeur

Le Passager Clandestin

Genre

Science-fiction

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La tour des damnés

Brian Aldiss, Dominique Bellec trad. Guy Abadia

Paru le 07/05/2026

144 pages

Le Passager Clandestin

10,00 €

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