Déter, créature taciturne, seule survivante d'une mission suicide de reconnaissance, revient réclamer son salaire à son ancien maître. Mais pour arriver à ses fins, il devra franchir les différents niveaux de la tour, occupés par une armée de guerriers maléfiques. Tous lui mettront des bâtons dans les roues, par pure méchanceté, fourberie ou calcul. Mais Déter ne lâche rien et gravit tous les étages, parfois par la ruse, souvent par la force brute, mettant à profit le chaos ambiant pour tirer son épingle du jeu. Un hommage à la pure dark fantasy de Corben et Frazzeta.