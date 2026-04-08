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Introduction à la stylistique

Brigitte Buffard-Moret

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L'analyse stylistique fait partie intégrante de l'explication littéraire : l'interprétation d'un texte passe par une observation rigoureuse des procédés langagiers. C'est pourquoi la stylistique figure parmi les épreuves de plusieurs concours d'enseignement des lettres. Pour réussir une analyse stylistique, à quels éléments textuels doit-on être attentif ? Comment passer de l'observation formelle à l'interprétation sémantique ? C'est à ces questions, entre autres, que répond cet ouvrage en présentant un exposé des notions fondamentales pour l'analyse stylistique, illustrées par des exemples littéraires variés, toujours accompagnés d'un commentaire interprétatif.

Par Brigitte Buffard-Moret
Chez Armand Colin

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Auteur

Brigitte Buffard-Moret

Editeur

Armand Colin

Genre

Stylistique

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Introduction à la stylistique

Brigitte Buffard-Moret

Paru le 08/04/2026

208 pages

Armand Colin

22,90 €

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Scannez le code barre 9782200644253
9782200644253
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