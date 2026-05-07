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#Polar

Servitude(s)

Arnaud Garnier

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Printemps 1978. Ange Delagrive, rédacteur adjoint de la rubrique nécrologique d'un journal parisien, cultive son alcoolisme ainsi qu'un brin de misanthropie. Son quotidien morose bascule Lorsque sa hiérarchie L'envoie en Polynésie pour interviewer Jacques Brel, alors au crépuscule de sa vie. S'adonnant à de furieuses beuveries, Ange s'avère incapable de mener à bien cette mission et doit même s'enfuir de Tahiti. Il se réfugie à Auahi, minuscule fie de l'archipel des Tuamotu où débarqueront, peu de temps après lui, Lisbeth et Esther, deux prédicatrices investies d'une étrange mission. Lite, archétype de l'atoll de carte postale, révélera alors son côté sombre. Avec un ton inimitable, l'auteur souligne l'ambivalence parfois grotesque de ses personnages tout en les rendant étonnamment attachants.

Par Arnaud Garnier
Chez Au Vent des Iles

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Auteur

Arnaud Garnier

Editeur

Au Vent des Iles

Genre

Thrillers

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DOSSIER - Dix poètes pour entretenir le goût de la poésie

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Servitude(s)

Arnaud Garnier

Paru le 17/04/2026

430 pages

Au Vent des Iles

23,00 €

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Scannez le code barre 9782367346700
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