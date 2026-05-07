La Splendeur des Stockton

" Le roman que Jane Austen aurait écrit si elle avait vécu à Brooklyn au XXIe siècle. " The New York Times Ilot imprenable au coeur des quartiers chics de New York, l'impressionnante demeure des Stockton semble indifférente au passage du temps. Symbole de l'âge d'or, elle incarne le prestige d'une certaine aristocratie, un héritage heureux et lourd à porter pour les nouvelles générations. Entre soirées fastueuses, brunchs dominicaux et week-ends en bord de mer, les trois enfants Stockton tentent de composer avec le poids des traditions familiales, leurs propres désirs et l'effervescence de l'époque. Darley, l'aînée, a renoncé à ses privilèges pour suivre son coeur. Georgiana, la cadette, partagée entre son emploi dans l'humanitaire et sa fortune, cherche sa voie (et le grand amour). Cord, le fils unique, accorde ses pas sur ceux de son père jusqu'à l'arrivée de Sasha. Entrepreneuse, issue d'un milieu modeste, celle que l'on surnomme " la Croqueuse de diamants " va bousculer les codes et redonner des couleurs à cette famille au charme un brin suranné ! Une comédie pleine d'esprit et d'ironie qui pétille comme des bulles de champagne.