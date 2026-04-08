Voyager à deux pas de Paris

Pas besoin d'aller bien loin pour être dépaysé ! Dans ce petit guide illustré, Sabine, vous propose d'explorer les plus beaux endroits d'Ile-de-France à travers 30 destinations, toutes accessibles en transports en commun. Direction le Port-Marly pour visiter le château de Monte-Cristo. Pour vous sentir en vacances lors d'un week-end rendez-vous à Crécy-la-Chapelle avec de belles randonnées et balades à vélo à faire. Toutes sortes de paysages de la région parisienne à découvrir, suivi de pages thématiques pour trouver les meilleurs endroits pour faire de la barque ou du vélo, visiter les maisons de peintres et d'écrivains ou encore apprendre l'histoire du street art autour de Paris... Laissez-vous surprendre par la richesse de l'Ile-de-France et ses incroyables destinations !