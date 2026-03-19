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Masculin et féminin en poésie latine

Daniel Vallat, Florence Garambois-Vasquez

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La poésie latine et sa représentation des polarités masculines et féminines. L'objectif de ce volume collectif est d'apporter des éléments nouveaux sur la dynamique complexe des pôles masculin et féminin en littérature antique, plus précisément en poésie latine, sur une chronologie longue qui s'étend du ier siècle avant J. -C. au vie siècle après J. -C. Les douze contributions ici réunies étudient la mise en scène des rapports entre genres en poésie latine classique et tardo-antique, à travers différents genres littéraires comme l'épopée, la poésie didactique, la poésie lyrique, l'épigramme ou encore la poésie chrétienne ou épigraphique. Les stratégies et les particularités de chaque auteur y sont analysées pour éclairer leur travail dans la représentation des polarités sexuelles. L'ouvrage apportera ainsi un nouveau regard sur cette thématique, certes très porteuse actuellement dans le cadre des gender studies, mais avec une approche qui reste littéraire.

Par Daniel Vallat, Florence Garambois-Vasquez
Chez PU Saint-Etienne

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Auteur

Daniel Vallat, Florence Garambois-Vasquez

Editeur

PU Saint-Etienne

Genre

Critique Poésie

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Masculin et féminin en poésie latine

Daniel Vallat, Florence Garambois-Vasquez

Paru le 19/03/2026

256 pages

PU Saint-Etienne

22,00 €

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Scannez le code barre 9782862728155
9782862728155
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