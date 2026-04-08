Le jour de son anniversaire est souvent plein de surprises, de bonheur et d'émerveillement ! Aujourd'hui, Stitch s'apprête à fêter son tout premier anniversaire ! Mais il ne connait pas encore cette fête, alors Lilo décide de lui organiser une belle surprise. Le petit alien a dû mal à tenir en place tellement il est très impatient de la découvrir. Arrivera-t-il à se contenir jusqu'à la fin de la journée ? Va-t-il enchaîner les bêtises et les catastrophes, comme à son habitude ? Découvre-le dans ce récit inédit ! Un album de 32 pages au texte drôle et aux illustrations originales et colorées. Dès 4 ans.