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#Album jeunesse

Stitch

Disney

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Le jour de son anniversaire est souvent plein de surprises, de bonheur et d'émerveillement ! Aujourd'hui, Stitch s'apprête à fêter son tout premier anniversaire ! Mais il ne connait pas encore cette fête, alors Lilo décide de lui organiser une belle surprise. Le petit alien a dû mal à tenir en place tellement il est très impatient de la découvrir. Arrivera-t-il à se contenir jusqu'à la fin de la journée ? Va-t-il enchaîner les bêtises et les catastrophes, comme à son habitude ? Découvre-le dans ce récit inédit ! Un album de 32 pages au texte drôle et aux illustrations originales et colorées. Dès 4 ans.

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

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Stitch

Disney

Paru le 08/04/2026

32 pages

Hachette

8,95 €

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Scannez le code barre 9782017367727
9782017367727
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