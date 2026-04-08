Le petit Samu sa balada avec Papi. Le bel aigle qu'ils observent attrapera-t-il le lièvre qui file sur la plaine ? J'apprends à lire Montessori est une collection spécialement conçue pour accompagner l'enfant dans son apprentissage de la lecture. Conformes à la pédagogie Montessori, les histoires sont courtes, faciles à lire et répondent à la curiosité de l'enfant sur le monde qui l'entoure. Des activités pour préparer la lecture et des pages "documentaires" sont proposées pour enrichir la connaissance du monde de l'enfant.
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