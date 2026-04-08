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L'aigle

Charlotte Leroy-Jouenne

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Le petit Samu sa balada avec Papi. Le bel aigle qu'ils observent attrapera-t-il le lièvre qui file sur la plaine ? J'apprends à lire Montessori est une collection spécialement conçue pour accompagner l'enfant dans son apprentissage de la lecture. Conformes à la pédagogie Montessori, les histoires sont courtes, faciles à lire et répondent à la curiosité de l'enfant sur le monde qui l'entoure. Des activités pour préparer la lecture et des pages "documentaires" sont proposées pour enrichir la connaissance du monde de l'enfant.

Par Charlotte Leroy-Jouenne
Chez Hachette

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Auteur

Charlotte Leroy-Jouenne

Editeur

Hachette

Genre

Ecriture, lecture

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L'aigle

Charlotte Leroy-Jouenne

Paru le 08/04/2026

32 pages

Hachette

3,90 €

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Scannez le code barre 9782017361268
9782017361268
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