Je me souviens d'une fois, dans une auberge de jeunesse à La Nouvelle-Orléans, on logeait en dortoir, avec d'autres hôtes donc. On est allongés sur le côté, en cuillère. Il est derrière moi. Je veux dormir. Je sens qu'il est excité et je chuchote : Non, s'il te plaît Je lui dis que ça me met mal à l'aise. Il glisse sa main dans mon pyjama et il n'hésite pas. Je lui retire sans faire de bruit, je ne crie pas, je ne gronde pas, parce qu'il y a des gens autour et j'ai honte. On n'en a jamais parlé. Mais la suite du voyage était glauque. C'était le voyage de mes 30 ans.