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Non, s'il te plaît

Amelie Rosique

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Je me souviens d'une fois, dans une auberge de jeunesse à La Nouvelle-Orléans, on logeait en dortoir, avec d'autres hôtes donc. On est allongés sur le côté, en cuillère. Il est derrière moi. Je veux dormir. Je sens qu'il est excité et je chuchote : Non, s'il te plaît Je lui dis que ça me met mal à l'aise. Il glisse sa main dans mon pyjama et il n'hésite pas. Je lui retire sans faire de bruit, je ne crie pas, je ne gronde pas, parce qu'il y a des gens autour et j'ai honte. On n'en a jamais parlé. Mais la suite du voyage était glauque. C'était le voyage de mes 30 ans.

Par Amelie Rosique
Chez Hachette

|

Auteur

Amelie Rosique

Editeur

Hachette

Genre

Sociologie

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Non, s'il te plaît

Amelie Rosique

Paru le 08/04/2026

112 pages

Hachette

15,00 €

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Scannez le code barre 9782017360544
9782017360544
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