Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! De Rennes, porte d'entrée de la Bretagne, à Brest port de tous les départs, découvrez une Bretagne riche et variée alternant cités corsaires et terres de légendes, côtes rocheuses, baies abritées et plages de sable blanc baignées par des flots aux reflets magiques. Dans Le Routard Bretagne Nord, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : · une première partie en couleurs pour découvrir la ville à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; · des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; · des activités (en forêt de Brocéliande, partir à la rencontre des fées et de l'enchanteur Merlin ; assister aux fêtes médiévales à l'intérieur des remparts de Dinan ; observer les fous de Bassan et les macareux avec leur drôle de bec dans l'archipel des Sept-Iles...), des visites (visiter une demeure de corsaire ou une malouinière dans l'arrière-pays de Saint-Malo ; découvrir l'île de Bréhat à vélo, au milieu des hortensias ; passer en mode spirituel et mystique au milieu de géants de pierre sculptée dans la vallée des Saints à Carnoët...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; · plus de 30 cartes avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; · et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour le nord de la Bretagne hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis plus de 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.