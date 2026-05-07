Gueules du foot

Après Gueules du Tour de Fran ce Julien et Gérard Holtz racontent les images les plus marquantes du sport le plus célèbre au monde Joie, fureur, douleur, gloire : les visages qui ont façonné la légende du football Gérard Holtz (45 ans de télévision) et Julien Holtz (coach UX) unissent leurs plumes et partagent leur passion depuis 2012 à travers une collection à succès consacrée au sport. A l'occasion du Tour de France 2025, le duo signait un beau livre remarqué proposant un angle inédit : raconter l'épopée par les " gueules " qui ont marqué l'histoire de la Grande Boucle. Un parti pris fort, devenu une signature. Cette fois, leur regard s'empare du football. Ce 17e opus des Holtz père et fils vous plongera dans une épopée visuelle et émotionnelle du football, où les visages racontent l'histoire autant que les exploits. Dans cet ouvrage de 256 pages défile une galerie saisissante : de belles gueules et des coiffures désuètes, des artistes du ballon rond, des célébrations de buts mythiques, des coups de gueule, des duels virils, des visages en sang, des rictus de souffrance, de détresse ou d'euphorie, et de drôles de gueules.