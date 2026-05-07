Une surprise pour maman

Une histoire tendre pour célébrer les mamans avec des reflets dorés sur toutes les pages ! Les beaux jours sont là, et Elmer le hamster a très envie d'aller jouer dehors avec sa maman. Mais elle n'a pas le temps ! Déçu, Elmer se met alors en tête de lui organiser une formidable surprise pour sa fête... Une belle histoire d'entraide et de tendresse à partager avec sa maman en admirant les magnifiques effets scintillants sur toutes les pages ! Dans la même collection : Un beau matin Le plus bel oeuf du monde Le concert d'automne Une belle surprise au printemps Une fête avant l'hiver Cap sur l'été !