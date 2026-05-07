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#Album jeunesse

Une surprise pour maman

Crescence Bouvarel, Jo Hoestlandt

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Une histoire tendre pour célébrer les mamans avec des reflets dorés sur toutes les pages ! Les beaux jours sont là, et Elmer le hamster a très envie d'aller jouer dehors avec sa maman. Mais elle n'a pas le temps ! Déçu, Elmer se met alors en tête de lui organiser une formidable surprise pour sa fête... Une belle histoire d'entraide et de tendresse à partager avec sa maman en admirant les magnifiques effets scintillants sur toutes les pages ! Dans la même collection : Un beau matin Le plus bel oeuf du monde Le concert d'automne Une belle surprise au printemps Une fête avant l'hiver Cap sur l'été !

Par Crescence Bouvarel, Jo Hoestlandt
Chez Editions Gründ

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Auteur

Crescence Bouvarel, Jo Hoestlandt

Editeur

Editions Gründ

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Une surprise pour maman

Crescence Bouvarel, Jo Hoestlandt

Paru le 07/05/2026

24 pages

Editions Gründ

14,95 €

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Scannez le code barre 9782324039195
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