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Je rêve dans un jardin merveilleux

Peggy Nille, Emilie Collet

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Et si on s'endormait en écoutant les bruits du jardin merveilleux ? Avec ses 7 puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique, tout en traversant un jardin merveilleux. Au fil de cet ouvrage, les illustrations oniriques et les " petits contes sonores ", faits de bruits de la nature, transportent le tout-petit dans un monde paisible et l'invitent à la relaxation et au sommeil. Les illustrations merveilleuses de Peggy Nille subliment ce voyage sonore et musical.

Par Peggy Nille, Emilie Collet
Chez Editions Gründ

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Auteur

Peggy Nille, Emilie Collet

Editeur

Editions Gründ

Genre

Livres sonores

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Je rêve dans un jardin merveilleux

Peggy Nille, Emilie Collet

Paru le 07/05/2026

7 pages

Editions Gründ

12,00 €

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Scannez le code barre 9782324039164
9782324039164
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