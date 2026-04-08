Et si un simple acte de gentillesse pouvait réellement changer le monde ? Bernadette Russell s'est lancé un défi : pratiquer un acte de gentillesse chaque jour pendant un an. Ce livre retrace son parcours, ses réflexions et les rencontres qui ont jalonné cette aventure. A travers des anecdotes, des témoignages et des idées concrètes, elle explore comment la gentillesse peut transformer nos vies, nos relations et notre société. Choisir la gentillesse au quotidien est à la fois un guide pratique, un récit personnel et un manifeste pour une révolution douce.