Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Choisir la gentillesse au quotidien

Bernadette Russell

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si un simple acte de gentillesse pouvait réellement changer le monde ? Bernadette Russell s'est lancé un défi : pratiquer un acte de gentillesse chaque jour pendant un an. Ce livre retrace son parcours, ses réflexions et les rencontres qui ont jalonné cette aventure. A travers des anecdotes, des témoignages et des idées concrètes, elle explore comment la gentillesse peut transformer nos vies, nos relations et notre société. Choisir la gentillesse au quotidien est à la fois un guide pratique, un récit personnel et un manifeste pour une révolution douce.

Par Bernadette Russell
Chez Hachette

|

Auteur

Bernadette Russell

Editeur

Hachette

Genre

Pensée positive

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Choisir la gentillesse au quotidien par Bernadette Russell

Commenter ce livre

 

Choisir la gentillesse au quotidien

Bernadette Russell trad. Garance Marson

Paru le 08/04/2026

257 pages

Hachette

22,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017342625
9782017342625
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.