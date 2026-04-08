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#Roman jeunesse

Vive le centre de loisirs !

Thérèse Bonté, Carole Bourset

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Sami n'a vraiment pas envie d'aller au centre de loisirs... Ses copains ne seront même pas là ! Et si, finalement, il passait une super journée ? " J'apprends à lire avec Sami et Julie " est une collection de petites histoires spécialement conçue pour les enfants apprenant à lire. Le texte est écrit en gros, les mots sont bien détachés les uns des autres et les lignes bien espacées. Les histoires sont courtes, drôles et très faciles à lire. Ecrites avec des mots en adéquation avec leur progression, une quantité de texte à lire réduite et adaptée, pour que l'enfant reste motivé et prenne confiance.

Par Thérèse Bonté, Carole Bourset
Chez Hachette

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Auteur

Thérèse Bonté, Carole Bourset

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Vive le centre de loisirs !

Thérèse Bonté, Carole Bourset

Paru le 08/04/2026

32 pages

Hachette

3,40 €

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Scannez le code barre 9782017330738
9782017330738
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