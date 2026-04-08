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Irlande

Annie Crouzet

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De Dublin à Galway, du Killarney National Park à la Chaussée des Géants sans oublier le Connemara et les falaises battues par l'Atlantique, partez découvrir l'âme de l'Irlande. Des idées de circuits jour par jour dans le sud de l'île comme en Irlande du Nord, pour une première approche ou pour s'écarter des sentiers battus. Les adresses et expériences coups de coeur de notre auteure, passionnée par l'Irlande : cottages de charme, fish & chips, pubs musicaux... Des randonnées et des activités pour profiter pleinement de vos vacances : paddle en plein Dublin, kayak au large de Cork, food tour dans Belfast, randonnée sur le Gobbins Path...

Par Annie Crouzet
Chez Hachette

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Auteur

Annie Crouzet

Editeur

Hachette

Genre

Irlande

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Irlande

Annie Crouzet

Paru le 08/04/2026

432 pages

Hachette

20,95 €

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