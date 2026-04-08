Les guides Evasion vous invitent à voyager autrement. Conseillés par nos auteurs, experts de chaque destination, partez à la découverte des plus beaux lieux, en prenant le temps d'explorer les endroits les moins connus, en séjournant dans nos adresses coups de coeur ou en testant des activités en lien avec la culture du pays. Dans cette édition entièrement actualisée, vous trouverez : - Des circuits sur mesure pour découvrir les grands sites et partir à la découverte des zones moins connues de l'île. - Les adresses coups de coeur de notre autrice : épiceries fines, glaciers, trattorias perdues dans le maquis... vous ne quitterez pas l'île sans être devenu expert(e) en spécialités locales ! - Des activités hors des sentiers battus : vous êtes-vous déjà imaginé participer à la transhumance d'un troupeau ? - Nos meilleures propositions de randonnées et de balades : en montagne, en bord de mer, au coeur des parcs naturels de la région... - Et bien sûr, les plus belles plages pour profiter de l'eau cristalline de la Sardaigne.