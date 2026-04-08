L'Assommoir (1877) et Nana (1880) lui ayant valu des accusations d'immoralité et d'obscénité, Emile Zola répond à ces critiques en publiant Pot-Bouille, un roman qu'il n'avait pas prévu lors de l'élaboration du plan des Rougon-Macquart et dans lequel il dévoile, raille et dénonce les vices de la classe bourgeoise. Toutes les clés pour comprendre l'oeuvre et le parcours associé L'essentiel sur l'oeuvre - Structure de l'oeuvre - Biographie de l'auteur - Contexte historique et culturel - Genèse et réception de l'oeuvre - Genre de l'oeuvre - L'oeuvre et son contexte en images Etudier le parcours "Dévoiler les rouages de la société" - Analyse du parcours - Citations clés - Groupement de textes Se préparer au Bac - Conseils de méthode - Commentaires de texte corrigés - Dissertations corrigées - Sujets d'oral guidés Et, pour les enseignants Un guide pédagogique téléchargeable gratuitement sur : www. enseignants. hachette-education. com 4371739 ISBN 978-2-01-726167-4