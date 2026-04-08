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Fermentation à la maison

Salomé Lenormand

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C'est simple, original et tellement bon pour la santé... Salome, experte en fermentation et en cuisine végétale, propose 100 recettes délicieusement fermentées. Chaque préparation est pensée pour nourrir le microbiote, ce "deuxième cerveau" qui influence notre immunité, notre humeur et notre vitalité. - Légumes et fruits sous toutes les formes de fermentation - Boissons naturellement pétillantes - Pains et autres douceurs au levain - Condiments probiotiques incontournables Une approche claire et accessible de la fermentation, en toute sécurité.

Par Salomé Lenormand
Chez Hachette

|

Auteur

Salomé Lenormand

Editeur

Hachette

Genre

Cuisine bio, diététique, équil

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Fermentation à la maison

Salomé Lenormand

Paru le 08/04/2026

240 pages

Hachette

24,95 €

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Scannez le code barre 9782017251095
9782017251095
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