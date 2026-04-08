Fermentation à la maison

C'est simple, original et tellement bon pour la santé... Salome, experte en fermentation et en cuisine végétale, propose 100 recettes délicieusement fermentées. Chaque préparation est pensée pour nourrir le microbiote, ce "deuxième cerveau" qui influence notre immunité, notre humeur et notre vitalité. - Légumes et fruits sous toutes les formes de fermentation - Boissons naturellement pétillantes - Pains et autres douceurs au levain - Condiments probiotiques incontournables Une approche claire et accessible de la fermentation, en toute sécurité.