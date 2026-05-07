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Les Fomôrés

Corbeyran, Emmanuel Despujol

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Traître pour les Romains et ennemi à abattre pour les Caledonii, Lucius Karus est renvoyé en territoire barbare où son dernier allié, Déodatus Faustus, construit un mur destiné officiellement à isoler les tribus hostiles à Rome. Mais le véritable but de cette enceinte est d'empêcher les déplacements vers le sud des redoutables créatures qui ont décimé la IXe légion. Au cours de sa mission d'espionnage en Caledonii, Lucius retrouve Leta, son ancienne prisonnière. Leur relation évolue de la haine vers l'amour. Leur confrontation avec les Fomôrés leur ouvre les yeux sur la véritable nature des créatures surnaturelles qui hantent " l'île des mangeurs d'hommes ". Un secret bien gardé depuis plusieurs générations...

Par Corbeyran, Emmanuel Despujol
Chez Soleil Productions

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Auteur

Corbeyran, Emmanuel Despujol

Editeur

Soleil Productions

Genre

Fantasy

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Les Fomôrés

Corbeyran, Emmanuel Despujol

Paru le 07/05/2026

64 pages

Soleil Productions

15,95 €

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Scannez le code barre 9782302106697
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