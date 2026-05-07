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Tuer le mal à la racine

Nadine Mousselet

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Quand un commandant de gendarmerie en Normandie est dépassé, il peut compter sur Laura Claes et son équipe Le commandant Mathieu Rainel de la gendarmerie de Sainte-Mère-Eglise est appelé sur un terrible accident. Un homme a été écrasé par son tracteur. Rainel est dubitatif. Depuis quatre mois, chaque premier mardi du mois, se produit un accident ou un suicide. Il ne croit pas aux coïncidences et commence à subodorer une série de crimes maquillés. Sa hiérarchie lui rit au nez, mais son instinct est le plus fort. Compagnon de promotion du Major Bricart, membre de l'équipe de Laura Claes et Fred Jumet, il fait appel au trio de choc spécialisé dans la traque des tueurs en série. Les événements vont rapidement lui prouver qu'il avait raison.

Par Nadine Mousselet
Chez Pocket

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Auteur

Nadine Mousselet

Editeur

Pocket

Genre

Romans policiers

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Tuer le mal à la racine

Nadine Mousselet

Paru le 07/05/2026

272 pages

Pocket

8,40 €

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