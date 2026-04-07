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Grammaire 6e Le monde de Cléo

Antoine Fetet

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Un cahier d'entrainement pour renouveler l'enseignement de la grammaire. Idéal pour une transition réussie en 6e ! Ce que vous allez apprécier dans ce cahier : Une démarche active : l'élève s'approprie une notion en observant, en réfléchissant et en manipulant les énoncés. Un enseignement et un apprentissage spiralaire qui repose sur la progressivité et la reprise régulière des notions. Des activités d'écriture courtes pour stimuler le réinvestissement de la notion en cours d'étude. Conforme aux programmes 2025 ! L'étude des notions s'appuie sur les cas réguliers, comme le préconisent les textes officiels et sur les thèmes du programme : Créer, recréer le monde Chanter et enchanter le monde Se masquer, jouer, déjouer Partir à l'aventure ! Rencontrer des monstres Un cahier accessible à tous , permettant à tous les élèves de travailler sur les mêmes supports de travail : mise en page adaptée, consignes claires et explicites, différenciation intégrée... Testé et validé pendant trois ans, Le monde de Cléo 6e répond aux défis rencontrés par les enseignants (différenciation, hétérogénéité des classes, accessibilité pour tous les élèves). INCLUS : un aide-mémoire personnalisable assurant la structuration des savoirs et des savoir-faire. Le monde de Cléo 6e est constitué : d'un cahier pour l'élève, regroupant l'ensemble des activités ; d'un aide-mémoire rassemblant les notions étudiées dans le cahier ; d'une version numérique projetable ; de ressources supplémentaires disponibles sur le site compagnon https : //monde-cleo-francais. editions-retz. com : guide pédagogique, activités d'entrainement supplémentaires, activités " Pour aller plus loin ", questionnaires " Plickers " ...

Par Antoine Fetet
Chez Retz

|

Auteur

Antoine Fetet

Editeur

Retz

Genre

Français 6e

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Grammaire 6e Le monde de Cléo

Antoine Fetet

Paru le 07/04/2026

Retz

7,50 €

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