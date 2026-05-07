Le masque et la lame

Les mystères de la Venise du XVIIIe siècle ! " L'on dit que vous disparaissez de la même manière que vous apparaissez... et que qui tente, pauvre fou, de suivre votre gondolier ne reparaît jamais. " Bras armé de la Quarantia Criminale, la police de venise, séductrice évanescente qui se plaît à disparaître après avoir séduit ses cibles pour mieux rendre justice, Maria Marina Morosini a conquis la cité des doges et s'est forgé une solide légende. Mais alors qu'en cette fin mai 1756 on assiste aux prémices du carnaval, le vent tourne pour la redoutable chasseuse. Après l'exécution d'un sordide assassin, le piège se referme sur elle. Maria Marina Morosini, à son tour, se découvre traquée, plongée dans un terrible complot qui remonte à son lointain passé.