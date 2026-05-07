Voici demain

Dans un monde rempli de dangers, la pire des menaces n'est pas forcément celle qu'on imagine... Chloé et Paul vivent dans une ferme isolée, au pied des Pyrénées. Ils partagent leur quotidien avec Mathieu, qui enseigne à Paul différentes techniques de chasse et de survie. Le trio a renoncé à tout confort moderne et s'est coupé du monde pour se rapprocher de la nature. Mais la réalité ne va pas tarder à se rappeler à eux quand l'impensable se produit, plongeant le pays dans la panique. Dans cet environnement devenu hostile, le moindre événement peut avoir des conséquences dramatiques. Une mauvaise chute, un animal sauvage qui rôde, l'irruption d'un inconnu... La vie déjà précaire de Chloé, Paul et Mathieu vacille. Pourtant, leur cauchemar ne fait que commencer : ils sont loin de se douter du véritable danger qui les guette. Avec ce roman à fort suspense psychologique, Valentin Musso mène le lecteur sur des pistes inattendues et le tient en haleine par son sens aigu du retournement de situation.