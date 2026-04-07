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Leçons sur les trois Critiques de Kant

Victor Béguin

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La Critique de la raison pure (1781), la Critique de la raison pratique (1788) et la Critique de la faculté de juger (1790) sont les trois ouvrages fondamentaux d'Immanuel Kant (1724-1804) : toute la philosophie - " critique " ou " transcendantale " - qu'il a construite à partir de 1781 s'organise autour d'eux. Ce cours se propose d'accompagner leur lecture en présentant leurs principaux enjeux, les grandes étapes des démonstrations qu'elles déploient et les principaux concepts qu'elles forgent. Chaque Critique est saisie dans sa spécificité afin de faire apparaître de quelle manière elle s'appuie sur les précédentes pour traiter des questions nouvelles, et comment elle introduit des remaniements dans l'ensemble de l'édifice critique. Une attention toute particulière est accordée à l'analyse des concepts kantiens, et - surtout - à la manière dont Kant fait varier leurs définitions en fonction des raisonnements dans lesquels il les mobilise. Enfin, sans entrer dans des discussions spécialisées, ce cours s'efforce de faire apparaître les principales tensions repérables dans le texte des trois Critiques, et les principaux problèmes interprétatifs qu'elles soulèvent.

Par Victor Béguin
Chez Ellipses

|

Auteur

Victor Béguin

Editeur

Ellipses

Genre

Kant

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Leçons sur les trois Critiques de Kant

Victor Béguin

Paru le 07/04/2026

311 pages

Ellipses

32,00 €

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Scannez le code barre 9782340113961
9782340113961
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