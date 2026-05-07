Plus vaste que le monde

Un voyage sur les traces de son passé, pour se découvrir enfin soi-même... Maya est née au Guatemala. Elle a été adoptée dans ce pays car c'est celui dont est originaire Mamita, sa grand-mère paternelle. C'est presque comme si elles étaient du même sang, finalement. Pourtant l'adolescente a beau connaître son histoire, quelque chose lui manque, surtout depuis la mort de sa mère adoptive. Alors son père prend une décision : ensemble, ils vont partir visiter les terres de leurs ancêtres. Maya a toujours rêvé de cet endroit, mais rien ne l'a préparée à ce qu'elle est sur le point de découvrir là-bas.