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#Roman francophone

Plus vaste que le monde

Delphine Giraud

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Un voyage sur les traces de son passé, pour se découvrir enfin soi-même... Maya est née au Guatemala. Elle a été adoptée dans ce pays car c'est celui dont est originaire Mamita, sa grand-mère paternelle. C'est presque comme si elles étaient du même sang, finalement. Pourtant l'adolescente a beau connaître son histoire, quelque chose lui manque, surtout depuis la mort de sa mère adoptive. Alors son père prend une décision : ensemble, ils vont partir visiter les terres de leurs ancêtres. Maya a toujours rêvé de cet endroit, mais rien ne l'a préparée à ce qu'elle est sur le point de découvrir là-bas.

Par Delphine Giraud
Chez Pocket

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Auteur

Delphine Giraud

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

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Plus vaste que le monde

Delphine Giraud

Paru le 07/05/2026

368 pages

Pocket

9,00 €

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Scannez le code barre 9782266356527
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