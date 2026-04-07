50 fiches pour déjouer efficacement les pièges de la grammaire italienne ! A2-B2

Avec " Stratagèmes " apprenez à déjouer efficacement et rapidement les pièges classiques de la grammaire italienne. A destination des lycéens, étudiants ou adultes ayant besoin de progresser ou de tester leurs connaissances en grammaire, cet ouvrage propose, de façon concise, des outils pratiques, des petites clés efficaces et des entraînements ciblés pour : - déverrouiller un point précis de grammaire - consolider les bases - préparer un examen Au programme : - dans une première partie : > 50 fiches avec des astuces ou des stratégies pour mieux comprendre les règles et éviter de commettre des erreurs > des exemples d'application commentés du stratagème donné > des encadrés bonus pour aller plus loin > des exercices d'entraînements progressifs pour tester les stratagèmes proposés et acquérir des bons réflexes en les mettant en pratique > des corrigés - dans une deuxième partie : > QCM pour s'autoévaluer > des exercices de traduction pour renforcer ses automatismes et gagner en confiance Avec Stratagèmes, la grammaire n'a jamais été aussi claire !