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#Roman francophone

Ceux que nous serons

Delphine Giraud

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Un roman bouleversant qui célèbre la résilience à travers le dépassement de soi, le handisport et l'amitié, et nous fait voyager depuis la France jusqu'à l'île de la Réunion. Ils étaient quatre, inséparables depuis l'enfance. Antoine et sa soeur Emmy, leur cousin Julian, et Graziella, l'amie devenue un membre de la famille à part entière. Ensemble, ils formaient les Quatre Mousquetaires, unis par un pacte sacré. En ce début d'été 2024, à l'aube de leur vie d'adulte, chacun s'enflamme, les projets s'enchaînent. Emmy a décroché un contrat dans une clinique vétérinaire, Graziella et Julian s'apprêtent à franchir un cap en emménageant ensemble et Graziella espère voir sa carrière de sportive dans le milieu du trail décoller. Mais une nuit de juin, elle est victime d'un accident qui fait basculer sa vie et voler ses rêves en éclats. Après le drame, comment continuer à être ceux qu'ils étaient ? Comment préserver leur unité quand le chagrin fissure leurs certitudes ?

Par Delphine Giraud
Chez Fleuve Noir

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Auteur

Delphine Giraud

Editeur

Fleuve Noir

Genre

Littérature française

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Ceux que nous serons

Delphine Giraud

Paru le 07/05/2026

416 pages

Fleuve Noir

19,95 €

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