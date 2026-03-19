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IA Q

Roland Portiche

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Imaginez... Vous êtes un grand chercheur en informatique. A 78 ans, avez mis au point une IA Q, une Intelligence Artificielle Quantique. Hélas, à l'instant du triomphe, un AVC vous foudroie mortellement. Mais vous n'êtes pas mort, votre IA vous a ressuscité en 1965, dans le corps du jeune homme que vous étiez à 18 ans. Dans cette France du passé, vous avez deux atouts : vous avez conservé toutes vos connaissances de 2025 et vous bénéficiez des conseils avisés de votre IA, devenue votre ange gardien. C'est ainsi que Martin Kessler accumule argent et succès au cours de sa première vie de rechange. Comme rien n'est simple, il y en aura quatre autres, ponctuées par quatre morts/résurrections. Quand il sera devenu l'un des hommes les plus riches du monde, Martin Kessler découvrira qu'il n'est pas le seul ressuscité en ce monde. D'autres, comme lui, errent sans fin d'une vie à l'autre. Et tous, pour une raison mystérieuse, semblent terrifiés. Que craignent-ils ? Et comment Martin Kessler pourra-t-il les sauver en se sauvant lui-même ?

Par Roland Portiche
Chez Jacques-Marie Laffont éditions

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Auteur

Roland Portiche

Editeur

Jacques-Marie Laffont éditions

Genre

Science-fiction

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IA Q

Roland Portiche

Paru le 19/03/2026

290 pages

Jacques-Marie Laffont éditions

22,00 €

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