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Meurtres à tous les étages

Alessandra Santelli

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Révélez les vraies couleurs des crimes qui ont lieu dans un immeuble de New York et ses environs ! Avec ses personnages suspects, ses scènes de crime détaillées et ses indices intéressants, ce curieux livre de coloriage présente des mystères meurtriers sur toute une page, accompagnés d'illustrations de l'énigme à résoudre. Les lecteurs devront faire preuve d'esprit pour déceler les indices et les fausses pistes ! Les fans d'Agatha Christie, de Only Murders in the Building et des podcasts sur les true crime pourront assouvir leur passion en jouant les détectives et en examinant les indices pour résoudre plus de 38 mystères et meurtres se déroulant dans ou à proximité d'un immeuble historique et hanté de New York.

Par Alessandra Santelli
Chez 10/18

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Auteur

Alessandra Santelli

Editeur

10/18

Genre

Thrillers

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Meurtres à tous les étages

Alessandra Santelli trad. Sophie Bernard

Paru le 07/05/2026

80 pages

10/18

9,90 €

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Scannez le code barre 9782264088703
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