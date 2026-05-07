Meurtres à tous les étages

Révélez les vraies couleurs des crimes qui ont lieu dans un immeuble de New York et ses environs ! Avec ses personnages suspects, ses scènes de crime détaillées et ses indices intéressants, ce curieux livre de coloriage présente des mystères meurtriers sur toute une page, accompagnés d'illustrations de l'énigme à résoudre. Les lecteurs devront faire preuve d'esprit pour déceler les indices et les fausses pistes ! Les fans d'Agatha Christie, de Only Murders in the Building et des podcasts sur les true crime pourront assouvir leur passion en jouant les détectives et en examinant les indices pour résoudre plus de 38 mystères et meurtres se déroulant dans ou à proximité d'un immeuble historique et hanté de New York.