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La petite maison à la porte bleue

Falia

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Peut-on modifier le cours d'un destin déjà tracé ? C'est la question qui hante l'inspecteur Jessim Hélouan lorsqu'il découvre, dans un vieux chalet d'Ifrane, le corps de son amie Antia Maria, disparue depuis plus de dix ans. Près d'elle, un journal et un étrange livre qui raconte sa vie avec une exactitude troublante. Soudain, Jessim se retrouve projeté dans un univers où Antia est encore en vie, inconsciente de sa fin imminente. Lancé dans une course contre la montre, il n'a qu'un but : la sauver. Roman métaphysique et bouleversant, La petite maison à la porte bleue interroge la prédestination, la révolte et le pouvoir de la résilience, à travers des personnages qui tentent de réécrire leur histoire face à des forces qui les dépassent.

Par Falia
Chez Le Tamarinier

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Auteur

Falia

Editeur

Le Tamarinier

Genre

Science-fiction

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La petite maison à la porte bleue

Falia

Paru le 19/03/2026

352 pages

Le Tamarinier

23,00 €

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