Une histoire d'amour bouleversante, grandiose et épique qui nous plonge dans l'Amérique des années 80 et la conquête de l'espace. Le nouveau roman très attendu de la star internationale Taylor Jenkins Reid, autrice bestseller des Sept Maris d'Evelyn Hugo ! Depuis toujours, Joan Goodwin, professeur d'astrophysique, est obsédée par les étoiles. Aussi le jour où la NASA annonce recruter pour la première fois des femmes scientifiques, elle brûle d'envie de faire partie des rares personnes à aller dans l'espace. Sélectionnée parmi des milliers de candidates, Joan commence sa formation au Johnson Space Center de Houston, aux côtés d'un groupe exceptionnel : les pilotes Hank Redmond et John Griffin, la spécialiste de mission Lydia Danes, la chaleureuse Donna Fitzgeral, et Vanessa Ford, l'ingénieure aéronautique magnétique et mystérieuse. Alors que les astronautes apprennent à se connaître et se préparent à leur premier vol, Joan tombe follement amoureuse. Un amour qui remettra en question toutes ses croyances et sa place dans le monde... Magnifique histoire d'amour dans les étoiles, Atmosphère a connu un très grand succès à l'international et a obtenu le prix Goodreads Choice 2025 dans la catégorie " Fiction historique ". Traduit de l'anglais par Typhaine Ducellier