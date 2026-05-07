Londres. Une famille d'éditeurs. La construction d'un empire. (Tome 2) Londres 1928. Celia Lytton a de quoi être fière : en vingt ans, elle a transformé une petite maison d'édition londonienne en véritable empire. Sa vie familiale, en revanche, est plus compliquée : qui parmi ses cinq enfants, prendra la relève ? Ses éblouissantes jumelles, Adele et Venetia, âgées de dix-huit ans, mènent une existence insouciante de privilégiées. A l'opposé, Barty Miller, leur brillante soeur adoptive, semble vouloir s'éloigner de la famille. Quant à leurs frères, Giles et Kit, ils suivent des parcours inattendus. Alors que cette nouvelle génération atteint l'âge adulte, le spectre de l'Allemagne nazie grandit. Chacun va bientôt devoir trouver un moyen de vivre, d'aimer et de survivre alors que leurs existences sont englouties par la guerre... Dans cette plongée en plein coeur de la Seconde Guerre mondiale, entre l'Angleterre bombardée et la France occupée, La dynastie des Lytton nous entraîne dans les bouleversements de l'Histoire et ses répercussions sur cette famille d'éditeurs au destin extraordinaire.