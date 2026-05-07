Cahier de vacances Affaires sensibles

La troisième édition du cahier de vacances d'Affaires sensibles, émission phare de France Inter ! Fans d' Affaires sensibles , voici votre rendez-vous incontournable de l'été : le cahier de vacances est de retour pour sa troisième édition ! Divisé en cinq thématiques, il vous replonge dans trente-quatre affaires emblématiques de ces cinquante dernières années. Cultivez-vous grâce à une grande variété de jeux : quiz, jeux de grille, expressions, reconstitutions de mot, messages codés... Il y en a pour tous les goûts ! Que vous soyez à la plage ou à la montagne, en train ou en avion, seul ou en groupe, amusez-vous en (re)plongeant dans l'univers de l'émission de Fabrice Drouelle sur France Inter.