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Cahier de vacances Affaires sensibles

Fabrice Drouelle

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La troisième édition du cahier de vacances d'Affaires sensibles, émission phare de France Inter ! Fans d' Affaires sensibles , voici votre rendez-vous incontournable de l'été : le cahier de vacances est de retour pour sa troisième édition ! Divisé en cinq thématiques, il vous replonge dans trente-quatre affaires emblématiques de ces cinquante dernières années. Cultivez-vous grâce à une grande variété de jeux : quiz, jeux de grille, expressions, reconstitutions de mot, messages codés... Il y en a pour tous les goûts ! Que vous soyez à la plage ou à la montagne, en train ou en avion, seul ou en groupe, amusez-vous en (re)plongeant dans l'univers de l'émission de Fabrice Drouelle sur France Inter.

Par Fabrice Drouelle
Chez Solar

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Auteur

Fabrice Drouelle

Editeur

Solar

Genre

Jeux

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Cahier de vacances Affaires sensibles

Fabrice Drouelle

Paru le 07/05/2026

80 pages

Solar

9,90 €

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Scannez le code barre 9782263195747
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