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Food Trail

Violette Duval

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Boostez vos performances trail grâce à l'alimentation ! Food Trail est le guide incontournable pour comprendre comment votre assiette peut devenir votre meilleur alliée sur les sentiers. Découvrez tout ce qu'il faut savoir pour adapter son alimentation à la pratique du trail, grâce aux conseils simples et accessible de Violette Duval, diététicienne-nutritionniste. Du choix des bons aliments à la gestion de l'effort, en passant par les besoins spécifiques avant, pendant et après la course, faites le plein de conseils pratiques, de zooms produits et d'astuces immédiatement applicables. Et parce que performance doit toujours rimer avec plaisir, Food Trail vous propose 60 recettes gourmandes, pensées pour : - optimiser l'énergie et l'endurance, - améliorer le confort digestif pendant l'effort, - favoriser une récupération efficace, - se faire plaisir, simplement.

Par Violette Duval
Chez Solar

|

Auteur

Violette Duval

Editeur

Solar

Genre

nutrition sportive

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Food Trail

Violette Duval

Paru le 13/05/2026

176 pages

Solar

19,90 €

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