Français 1re

Cet ouvrage, à destination des élèves des classes de Première, présente une analyse détaillée de Pot-Bouille d'Emile Zola, oeuvre au programme pour les épreuves anticipées de français au baccalauréat. Vous y trouverez : - Une mise en contexte, pour situer l'oeuvre dans son temps et dans sa postérité - Une présentation de ses particularités pour en comprendre les enjeux spécifiques - Une mise en relation de l'oeuvre et de son parcours, " Dévoiler les rouages de la société ", par la proposition de groupements de textes, de prolongements littéraires et artistiques et de lectures complémentaires - Des sujets corrigés permettant de préparer les épreuves, à l'écrit et à l'oral